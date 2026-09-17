BNPP RI Perkuat Kemitraan dengan Negara Tetangga, Bahas Perdagangan hingga Budaya
jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membuka ruang dialog dengan sejumlah negara tetangga untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Hal itu dibahas dalam forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9).
Kepala BNPP RI Tito Karnavian mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih jauh fungsi dan peran BNPP RI kepada negara-negara mitra.
Tito memaparkan berbagai program pembangunan kawasan perbatasan yang akan dikembangkan ke depan.
“Pada dasarnya, kami mengulas mengenai fungsi dan peran BNPP. Saya memperkenalkan secara mendalam apa sebenarnya BNPP itu, mengingat badan ini kemungkinan belum begitu dikenal luas oleh para mitra kita,” ujar Tito.
Menurut dia, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan program BNPP RI, tetapi juga upaya menjaga dan mengembangkan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama di kawasan perbatasan.
Dia menekankan pentingnya kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara damai sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.
“Kami juga membahas bagaimana mengupayakan agar hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga, terutama di wilayah perbatasan, dapat terus dikembangkan bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat di kedua negara,” jelasnya.
BNPP membuka ruang dialog dengan sejumlah negara tetangga untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerhati Budaya Tegaskan Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Budaya, Kelestariannya Tetap Terjaga
- BNPP RI & BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Pengelolaan Wilayah Perbatasan
- Konferensi Promosi Pariwisata Budaya Henan dan Pameran Heluo Sukses Digelar
- HPE Emas Naik 7,87 Persen imbas Tingginya Permintaan Global
- KOPTASI Buka Suara Soal Tata Kelola Batu Bara di Kuala Samboja
- Menkop Dorong Revitalisasi Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya, Wisata, Pendidikan