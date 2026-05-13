BNPP Tinjau Kesiapan Operasional Terminal Barang Internasional di PLBN Motaain

jpnn.com, BELU - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Makhruzi Rahman, bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Aan Suhanan meninjau langsung kesiapan operasional Terminal Barang Internasional (TBI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Selasa (12/5).

Makhruzi menjelaskan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sarana prasarana serta alur pelayanan ekspor dan impor telah siap dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung kelancaran arus barang lintas negara antara Indonesia dan Timor Leste.

“Ada beberapa jalur yang kita sepakati bersama agar kegiatan ekspor dan impor tidak terganggu. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ekspor-impor di Motaain dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI juga mengecek langsung kesiapan fasilitas utama TBI, mulai dari gudang barang, jembatan timbang, timbangan portabel, hingga pengaturan arus kendaraan ekspor dan impor.

Dia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kelengkapan fasilitas pendukung yang perlu disempurnakan guna menunjang operasional secara optimal.

“Ada beberapa hal yang mungkin harus ditambah, seperti indikator jembatan timbang, CCTV, serta kemungkinan penggantian timbangan portabel menjadi timbangan statis,” jelasnya.

Terkait potensi kendala operasional, Komjen Makhruzi menilai bahwa evaluasi secara menyeluruh baru dapat dilakukan setelah TBI benar-benar beroperasi.

Dia menyampaikan bahwa pengelolaan operasional TBI ke depan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sementara rencana peresmiannya masih terus dibahas dan dimatangkan bersama pihak terkait.