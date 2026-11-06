BNPPDT Dorong Keterpaduan Pembangunan dan Pertahanan Perbatasan Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggelar forum koordinasi bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk membahas pengumpulan data dan informasi penyusunan kajian strategis Triwulan IV (TW IV) mengenai pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan.

Kajian tersebut diarahkan untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis (5/11).

Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan tanggapan tertulis atas sejumlah pertanyaan tim Staf Ahli Kasad sebagai bahan kajian.

Nurdin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ke depan, kami berharap BNPP yang baru (BNPPDT) bisa segera operasional. Kami akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad menekankan pentingnya penanganan perbatasan secara terpadu. Menurutnya, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan kawasan berjalan efektif.

“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kami bersatu di bawah bendera Merah Putih,” kata Edi.

Edi menyoroti percepatan pembangunan membutuhkan sinergi kementerian/lembaga dan TNI AD. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti, TNI AD turut membantu pembangunan jembatan, penanganan krisis air bersih, serta renovasi rumah tidak layak huni.