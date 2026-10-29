BNPPDT Petakan Masalah Perbatasan, Air Bersih Jadi Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengidentifikasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan Papua dan Kalimantan Utara melalui forum koordinasi bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara daring dari Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Rabu (28/10).

Pembahasan mencakup kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, ketersediaan ambulans, serta pengawasan jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Papua.

Sementara sejumlah PLBN di Kalimantan Utara menghadapi kendala koordinasi karena belum tersedianya mitra (counterpart) dari pihak Malaysia.

Maruli menyampaikan seluruh persoalan yang dilaporkan akan dipelajari untuk menentukan langkah penanganan. Persoalan yang memungkinkan untuk segera ditangani akan diprioritaskan, sedangkan kebutuhan lainnya dimasukkan dalam perencanaan.

“Saya akan pelajari semua, mana yang bisa kita segera kerjakan, mana yang kita rencanakan,” ujar Maruli.

Terkait kebutuhan dasar, Maruli menempatkan penyediaan air bersih sebagai salah satu prioritas dalam waktu dekat. Ia juga mempertimbangkan penggunaan sarana pengeboran untuk memastikan ketersediaan sumber air di kawasan PLBN.

“Nanti mungkin kalau soal air, saya coba akan prioritaskan dalam waktu dekat ini, semua PLBN kita kerjakan untuk air bersihnya,” katanya.

Selain air bersih, BNPPDT turut memprioritaskan penanganan sampah dan pemenuhan sarana kesehatan. Maruli menyebutkan bahwa pengolahan sampah menggunakan incinerator tengah dipersiapkan melalui proses legalisasi untuk mempermudah penanganan sampah di kawasan perbatasan.