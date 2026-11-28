jpnn.com, SELAYAR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memetakan kebutuhan pembangunan pulau terluar dan daerah terpencil melalui kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) yang dipimpin Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Peninjauan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Saumlaki, Pulau Selaru, Pulau Buru, Tojo Unauna, dan Pulau Selayar, Jumat (27/11).

Wasev tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Hasil peninjauan akan menjadi bahan penyusunan program serta penentuan prioritas pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

“Saya mendatangi tempat tersebut supaya mendapatkan pengertian riil, sehingga ke depannya perbaikan bisa tepat sasaran,” ujar Maruli.

Dia mengatakan hasil Wasev akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi jembatan, air bersih, akses jalan, dan pengelolaan sampah.

Dalam kunjungan di Pulau Selayar, Maruli juga meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih yang menghubungkan Dusun Bontokorong, Desa Mare-Mare, dengan Dusun Buki-Buki Utara, Desa Bonea Timur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jembatan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga dan meningkatkan konektivitas antardusun.

Maruli menyampaikan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat melibatkan satuan TNI yang memiliki kemampuan teknis, termasuk Batalyon Zeni. Dia mencontohkan pembangunan jembatan di Amfoang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan wilayah.

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“Ini juga bisa kami lakukan seperti yang sudah dilakukan di beberapa tempat, contohnya di Amfoang, NTT. Batalyon Zeni berangkat ke sana untuk membangun jembatan,” katanya.

Melalui program Bangun Beranda Negeri, BNPPDT akan menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Maruli menyebutkan, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar, dengan 42 pulau di antaranya berpenghuni.