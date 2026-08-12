BNPT Perkuat Kemandirian Santri untuk Cegah Ekstremisme di Ponpes Al Muttaqin Jepara

jpnn.com, JEPARA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan santri di Pondok Pesantren Al Muttaqin, Jepara, Jawa Tengah.

Program tersebut berlangsung selama tujuh hari mulai 10 Agustus 2026 dengan melibatkan Densus 88 Antiteror Polri, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Jepara, serta sejumlah pelaku usaha.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pada Desember 2024.

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Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pendekatan kolaboratif diperlukan untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren.

Menurut dia, para santri perlu memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan pendidikan.

"Prinsipnya adalah pemerintah dan masyarakat berkolaborasi. Harapannya ke depan kita menciptakan ekosistem ekonomi di pesantren sehingga anak-anak (para santri) punya bekal ke depannya dan terhindar dari ajaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme," ujar Eddy.

Sejumlah bantuan diberikan dalam program tersebut. Kementerian Pertanian, misalnya, menyalurkan 3,2 ton bibit padi, dua unit pompa air, dan dua unit traktor tangan.

Sementara itu, dunia usaha memberikan berbagai peralatan untuk mendukung keterampilan dan kegiatan ekonomi santri. Dukungan lainnya datang dari Densus 88 Antiteror Polri, Polres Jepara, dan BNPT.