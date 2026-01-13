BoA Akhirnya Akhiri Kontrak Panjang dengan SM Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi BoA resmi mengumumkan perpisahannya dengan SM Entertainment setelah lebih dari dua dekade berkarier di bawah label tersebut.

Keputusan itu disampaikan SM pada Senin (12/1) setelah melalui proses pembicaraan panjang dengan sang solois, yang bernama lengkap Kwon Bo Ah.

Dalam pernyataannya, SM menyampaikan bahwa kontrak eksklusif BoA akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Agensi itu juga mengekspresikan terima kasih kepada para penggemar Jumping BoA serta semua pihak yang mendukung perjalanan BoA sejak debut di usia 13 tahun pada 2000.

SM menggambarkan kebersamaan selama 25 tahun bersama BoA sebagai perjalanan penuh kebanggaan. Pihak agensi memuji kontribusi besar BoA sebagai ikon ekspansi global yang membantu membuka jalan bagi gelombang Korea di Asia, sekaligus menyebutnya sebagai “simbol SM”.

Untuk menandai berakhirnya kemitraan historis tersebut, SM merilis sebuah video dedikasi yang menampilkan kembali momen-momen penting BoA sepanjang kariernya. Agensi juga menegaskan komitmen mereka untuk tetap mendukung BoA dalam langkah profesionalnya di masa mendatang.

BoA sendiri memberikan respons melalui akun Instagram resminya. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan mengatakan bahwa dia meninggalkan SM tanpa penyesalan setelah “memberi dan menerima tanpa menahan diri”, sekaligus memastikan bahwa ia tetap mendukung agensi yang membesarkan namanya.

Dikenal sebagai “Bintang Asia”, BoA telah menorehkan prestasi tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris dan produser. Jejak panjangnya sebagai pelopor industri K-pop meninggalkan pengaruh yang tak tergantikan bagi generasi artis berikutnya. (antara/jpnn)