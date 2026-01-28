Board Manual
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Apakah semua keputusan direksi BUMN harus minta persetujuan komisaris?
Di BUMN itu ada pembagian tugas. Juga wewenang, utamanya antara direksi dan komisaris. Itu diatur secara khusus dalam dokumen yang disebut board manual.
Yang menerbitkan board manual adalah Kementerian BUMN. Board manual itu sendiri dasarnya: UU BUMN.
Di perusahaan swasta pembagian tugas seperti itu diatur jelas dalam anggaran dasar perusahaan. Termaktub juga dalam UU Perseroan Terbatas.
Akan tetapi di berbagai persidangan perkara direksi BUMN di pengadilan soal board manual tidak pernah disebut. Baik oleh jaksa maupun terdakwa
Misalnya di pengadilan yang sedang menyidangkan perkara pembelian LNG Amerika oleh direksi Pertamina. Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sudah dijatuhi hukuman delapan tahun –naik jadi 13 tahun di tingkat lanjutan.
Dua orang lagi sedang dalam proses persidangan. Yakni Direktur Gas Pertamina (Hari Karyuliarto) dan satu anak buahnya: Yeni Andayani.
Mereka dituduh merugikan negara lebih 1 triliun rupiah: karena di tahun 2022 harga LNG turun di bawah nilai kontrak.
