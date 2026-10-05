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Bobby di Gerindra, Kaesang di PSI, Efriza: Keluarga Jokowi Ternyata Tak Satu Kapal

Bobby di Gerindra, Kaesang di PSI, Efriza: Keluarga Jokowi Ternyata Tak Satu Kapal
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Wali Kota Medan Bobby Nasution. Foto: Finta Rahyuni/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Joko Widodo ternyata tidak harus berada dalam satu kapal politik. Bobby Nasution memilih Partai Gerindra, sementara Kaesang Pangarep tetap berada di PSI.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai perbedaan pilihan tersebut justru memperlihatkan adanya kalkulasi politik yang berbeda di antara anggota keluarga Jokowi.

"Ini menarik. Dalam satu keluarga, pilihan kendaraan politiknya berbeda. Bobby di Gerindra, Kaesang di PSI. Artinya, hubungan keluarga tidak otomatis menentukan pilihan partai," kata Efriza.

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Menurut dia, Bobby memiliki kepentingan politik yang berbeda karena sedang membangun karier elektoral.

"Kalau Bobby mengejar jabatan politik, dia membutuhkan partai yang punya kekuatan elektoral. Gerindra lebih menjanjikan untuk kepentingan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kaesang memiliki kepentingan membangun PSI sebagai organisasi politik.

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"Kaesang justru punya pekerjaan membesarkan PSI. Jadi kepentingannya berbeda dengan Bobby," tutur Efriza.

Efriza mengatakan kondisi tersebut juga dapat menjadi keuntungan bagi keluarga Jokowi.

Keluarga Joko Widodo ternyata tidak harus berada dalam satu kapal politik. Bobby Nasution memilih Partai Gerindra, sementara Kaesang Pangarep tetap di PSI

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