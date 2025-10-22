Bobby Nasution: 81 Siswa SMP yang Sempat Keracunan MBG Sudah Sehat

jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan sebanyak 81 siswa SMP Negeri 1 Laguboti di Kabupaten Toba yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sehat.

"Untuk di Toba kemarin sudah keluar semua dari rumah sakit. Sudah sehat," ujar Bobby seusai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KKP secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

Gubernur mengatakan Pemprov Sumut telah menurunkan tim gerak cepat guna menangani dugaan keracunan MBG tersebut.

Puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti mengalami gejala mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri tenggorokan, diare, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG pada Rabu (15/10).

"Alhamdulillah, kondisinya sudah sehat semua dan dua SPPG-nya sudah ditutup," tegas Bobby.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Pemprov Sumut telah menerima sampel muntahan siswa guna diuji di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sumut.

Selanjutnya sampel makanan juga telah dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Kesehatan Masyarakat sudah kami minta melakukan supervisi lapangan, dan berkoordinasi dengan BBPOM Medan untuk menelusuri keamanan pangan dan rantai pasok makanan," ujar Faisal.