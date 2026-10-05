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Bobby Nasution Pamer KTA Gerindra, Efriza Bongkar Kalkulasi Politik Keluarga Jokowi

Bobby Nasution Pamer KTA Gerindra, Efriza Bongkar Kalkulasi Politik Keluarga Jokowi
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Wali Kota Medan Bobby Nasution. Foto: Finta Rahyuni/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai keputusan Bobby Nasution memilih Partai Gerindra ketimbang PSI bukan sekadar persoalan pilihan partai.

Menurut Efriza, keputusan tersebut menunjukkan adanya kalkulasi matang dalam menjaga keberlanjutan karier politik Bobby.

"Bobby sangat realistis. Dia melihat partai mana yang bisa menjadi kendaraan politik untuk kariernya," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (5/10).

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Bobby diketahui maju dalam Pilkada Sumatra Utara 2024 dengan diusung koalisi yang salah satunya merupakan Partai Gerindra.

Efriza mengatakan PSI saat ini belum memiliki kekuatan yang sebanding dengan partai-partai besar untuk menjadi kendaraan utama dalam kontestasi politik elektoral.

"Kalau targetnya jabatan politik, tentu Bobby akan memilih kendaraan yang memiliki kekuatan. PSI belum berada pada posisi itu," ujarnya.

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Menurut Efriza, kedekatan Bobby dengan keluarga Jokowi tidak otomatis membuat dirinya harus menjadi kader PSI.

Hubungan keluarga, kata dia, berbeda dengan pilihan kendaraan politik.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai keputusan Bobby Nasution memilih Partai Gerindra ketimbang PSI bukan sekadar persoalan pilihan partai.

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