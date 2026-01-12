Bobol ATM Pakai Las, MR dan OD Bawa Kabur Rp 120 Juta

jpnn.com, MAKASSAR - Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan membekuk dua orang pelaku pembobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dalam aksinya kedua pelaku membobol ATM dengan cara dilas.

"Keduanya diamankan di wilayah Kota Makassar. Pelaku inisial inisial MR usia 29 tahun dan OD usia 43 tahun," ujar Kanit Resmob Polda Sulsel AKP Wawan Suryadinata di Makassar, Senin.

Mesin ATM tersebut dibobol dengan alat las oksi-asetelin untuk membuka gembok mesin.

ATM itu berada di Jalan Poros wilayah Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) pada November 2025. Aksi keduanya itu tidak disadari terekam CCTV.

Dari rekaman tersebut polisi melakukan serangkaian penyelidikan serta mengidentifikasi para pelaku.

Keberadaannya berhasil diketahui seusai menindaklanjuti laporan polisi yang diterima setelah keduanya buron selama dua bulan.

Wawan menjelaskan dari hasil interogasi otak pembobolan mesin ATM ini adalah MR. Niatnya membobol ATM ini terlaksana setelah bertemu rekannya OD berprofesi tukang besi yang memiliki keterampilan mengelas.