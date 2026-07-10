Bobol Gudang dan Warung, Dua Pencuri di Musi Banyuasin Diringkus

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Jajaran Polsek Sanga Desa meringkus dua pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di rumah sekaligus warung milik warga Talang Kemang, Dusun VII, Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CRF hasil curian.

Kasi Humas Polres Muna AKP S. Hutahaean menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban yang diterima polisi pada 4 Juli 2026.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat (2/7) sekitar pukul 20.00 WIB, korban Pendi mendapati gudang di rumahnya telah dibobol pelaku yang merusak gembok pintu sebelum membawa kabur sepeda motor Honda CRF berwarna hitam miliknya.

"Tak berhenti di situ, kedua pelaku juga mencongkel jendela ruang tamu yang tergabung untuk masuk ke dalam rumah," terang Hutahaean, Jumat (10/7).

Mereka kemudian menggasak berbagai barang berharga, mulai dari rokok berbagai merek, lima botol parfum, uang tunai Rp 2 juta, celengan kayu berbentuk Ka'bah yang berisi uang, hingga buku tabungan BRI atas nama Novi Susita.

Akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 45 juta dan segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Sanga Desa.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Sanga Desa Ipda Candra Irawan bersama anggotanya melakukan serangkaian penyelidikan.