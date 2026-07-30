Bobol Ratusan Website untuk Mempromosikan Judi Online, Hacker Asal Demak Diringkus Polda Jatim

jpnn.com - SURABAYA - Seorang hacker yang membobol ratusan website milik sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta untuk mempromosikan judi online diringkus Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pelaku ialah AAK, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Pol Adjani Ardhian Kusuma mengatakan penangkapan dilakukan setelah penyidik menelusuri aktivitas peretasan yang menyasar situs-situs pendidikan di berbagai daerah. Setelah menguasai domain dan subdomain korban, pelaku diketahui menyisipkan konten promosi judi online untuk kemudian dijual melalui forum daring.

“Pelaku melakukan peretasan atau menguasai akun yang memang targetnya adalah akun-akun milik sekolah atau universitas. Ada puluhan sekolah dan puluhan universitas, khususnya di Jawa Timur, yang sudah diretas dan dikuasai domainnya untuk kemudian dijual ke luar,” kata Adjani saat konferensi pers, Kamis (30/7). Salah satu korban yang dihadirkan dalam konferensi pers ialah Universitas PGRI Madiun.

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Adjani menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan celah keamanan pada website milik sekolah, perguruan tinggi, yayasan, maupun instansi lain. Setelah menemukan kerentanan, tersangka menyisipkan file berbahaya yang merusak sistem keamanan website. Ketika website korban diakses, kata dia, pengguna akan diarahkan ke subdomain yang menampilkan promosi perjudian online.

“Dengan rusaknya sistem keamanan tersebut, lalu lintas data internet kemudian dicuri dan dikuasai oleh tersangka. Selanjutnya domain atau subdomain itu dijual melalui forum bernama SX Market,” ujarnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan aksi pelaku tidak hanya menyasar Jawa Timur. Di provinsi tersebut, terdapat 12 website sekolah yang menjadi korban, di antaranya MA Bahrul Ulum di Kabupaten Jombang dan SMKN 1 Ngawi, dan satu situs Universitas PGRI Madiun. Selain itu, penyidik menemukan 30 website sekolah di Jawa Tengah dan 39 di Jawa Barat yang juga diretas.

Secara keseluruhan, tersangka diduga telah membobol dan menjual akses terhadap 80 website sekolah, 20 universitas, 13 pemerintahan, serta 147 swasta atau dalam negeri.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon seluler, akun dompet digital DANA, rekening Bank Danamon dan Bank Mandiri, akun Facebook, WhatsApp, serta tiga akun Telegram yang diduga digunakan dalam aktivitas kejahatan siber tersebut.