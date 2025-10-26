Bobotoh Bersiap! Bomber Persib Bandung Uilliam Barros Kirim Peringatan ke Persis Solo

jpnn.com - Menjelang duel panas melawan Persis Solo, penyerang Persib Bandung Uilliam Barros memancarkan optimisme tinggi.

Menurut jadwal, pertandingan lanjutan BRI Super League itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Peringatan dari Uilliam Barros

Di hadapan ribuan Bobotoh, Barros bertekad menjadikan laga ini sebagai pembuktian konsistensi Persib yang tengah berada di jalur kemenangan.

"Sekarang kami ingin mempertahankan level performa dan fokus yang sama saat bermain di kandang."

"Mentalitas itu penting agar hasilnya juga positif," ucap pemain dengan nomor punggung 94 itu.

Tren Positif Persib

Persib memang sedang berada dalam kondisi percaya diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun atas PSBS Biak dan Selangor FC.

Hasil itu menjadi dorongan besar bagi Barros untuk menjaga momentum dan menegaskan ambisi tim menembus papan atas klasemen.

"Dua hasil bagus sebelumnya meningkatkan kepercayaan diri kami."