Bobotoh Bersiap Rayakan Persib, Polisi Alihkan Kendaraan Roda Empat dari Titik Keramaian

jpnn.com - Polda Jawa Barat menyiapkan pengamanan dan tim urai pada sejumlah titik perayaan Bobotoh di Kota Bandung saat laga penentu Persib Bandung vs Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Langkah itu dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar, Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan pertandingan tersebut diperkirakan akan disaksikan oleh 30 ribu lebih penonton.

Ribuan personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya pertandingan hingga perayaan usai laga.

"Dari Polda kami sudah siapkan 3.000 personel dan Polrestabes sudah seluruhnya all out, perintah dari Pak Kapolda," kata Raydian di Mapolda Jawa Barat, Jumat (22/5).

Raydian menuturkan, kepolisian telah memetakan titik-titik yang biasa menjadi pusat perayaan Bobotoh di Kota Bandung.

Beberapa lokasi yang diprediksi akan dipadati massa antara lain kawasan Dago, Sulanjana, Graha Persib, Flyover Pasupati, hingga Jalan Asia Afrika.

Nantinya, petugas di lapangan akan menerapkan rekayasa lalu lintas. Kendaraan roda empat akan diarahkan ke jalur lain agar tidak terjebak dalam kepadatan saat perayaan kemenangan Persib.