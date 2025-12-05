Bobotoh Bisa Membuat Borneo FC Nyaman, Persib Wajib Waspada
jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes memastikan timnya tak gentar menghadapi juara bertahan Super League Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam.
Lefundes mengatakan timnya bertekad kembali ke jalur kemenangan, setelah pada laga sebelumnya kalah dari Bali United.
Pria dari Brasil itu juga mengatakan, timnya lebih bergairah mendengar laga nanti akan full house alias dipenuhi Bobotoh.
“Ketika kami bermain tandang melawan tim yang penontonnya mampu memenuhi stadion, pertandingan akan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dimainkan," kata Lefundes.
"Saya yakin para pemain juga merasakan hal yang sama, dan saya yakin mereka berpikiran sama,” imbuhnya.
Dia meyakini bahwa anak-anak asuhnya punya mentalitas kuat menghadapi tekanan penonton lawan.
“Ketika lebih banyak penonton yang hadir, pemain-pemain besar, pemain yang terbiasa tampil di laga besar, akan merasa jauh lebih nyaman. Jadi, secara otomatis mereka cenderung tampil lebih baik,” ujarnya.
"Suporter Persib ingin mendukung tim mereka, ingin memberikan dukungan, tetapi mereka juga tahu siapa yang akan mereka hadapi. Jadi, itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap lawan yang akan mereka hadapi, dan kami berharap bisa menampilkan pertandingan yang bagus, tontonan yang baik,” imbuh Lefundes. (il/jpnn)
Konon laga tunda pekan ke-4 Super League Persib Vs Borneo FC di GBLA malam nanti full house.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu
- Kapten Persib Bandung Bilang Borneo FC Itu...
- Malam Penentuan di Bandung: Persib vs Borneo FC Bukan Sekadar Tiga Poin
- Marc Klok Pasang Badan, Persib Bandung Siap Guncang Singgasana Borneo FC
- Menjelang Persib Bandung vs Borneo FC, Fabio Lefundes: Jangan Tertipu Klasemen
- Persib Bandung Vs Borneo FC: Pernyataan Keras dari Lefundes