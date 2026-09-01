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Bobotoh Disabilitas: Tak Melihat, Merasakan Persib dengan Cinta Tanpa Batas

Bobotoh Disabilitas: Tak Melihat, Merasakan Persib dengan Cinta Tanpa Batas
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Bobotoh Disabilitas. Foto: Raissa Amira Adawiyah/Persib

jpnn.com - SEBANYAK 16 anggota komunitas Bobotoh Disabilitas Netra atau Bodisnet hadir di Graha Persib untuk merasakan atmosfer pertandingan sekaligus memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya yang sedang bertarung melawan Manila Digger FC di ACL Two, Senin (31/8) malam.

Tak cuma Bodisnet, tetapi Bobotoh yang lain pun memang tak mendapat izin menyaksikan langsung laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat itu. Ada larangan dari pihak berwenang.

Nobar Biru pun menemani perjuangan Persib. Salah satunya di Graha Persib Lantai 1, Jalan Sulanjana No. 17, Kota Bandung.

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Suasana mendukung Maung Bandung pun tetap terasa.

Bodisnet juga datang. Mereka datang dari komunitas yang kini beranggotakan 77 orang dan tersebar di berbagai daerah.

Salah satunya bernama Ahmad Hidayat (37), Ketua Bodisnet sekaligus Bobotoh asal Cibuntu Bandung.

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Bagi Ahmad dan rekan-rekannya, kehadiran di Nobar Biru bukan sekadar aktivitas menonton pertandingan.

Mereka ingin menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Persib tidak mengenal batas, termasuk bagi Bobotoh dengan keterbatasan penglihatan.

Biasanya para Bobotoh disabilitas cuma debar atau dengar bareng, kini ikut nobar di Graha Persib.

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