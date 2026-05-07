Bobotoh Geruduk GBLA, Tumpahkan Dukungan Menjelang Big Match Persib Lawan Persija
jpnn.com - Puluhan ribu Bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026), untuk memberikan dukungan langsung kepada Persib Bandung.
Kehadiran Bobotoh tersebut merupakan bentuk dukungan kepada skuad Persib yang akan menghadapi Persija Jakarta pada duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26
El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore.
Pantauan di lokasi, puluhan ribu Bobotoh sudah memadati area stadion sejak pukul 08.30 WIB.
Pada hari ini, Persib tengah menjalani sesi latihan taktikal menjelang pertandingan, dan suporter baru diperkenankan memasuki stadion setelah sesi latihan selesai pada pukul 09.30 WIB.
Komunitas suporter mulai memenuhi setiap tribune penonton. Selama hampir satu jam, mereka tidak berhenti bernyanyi, menyanyikan chant-chant penyemangat yang biasa dibawakan saat Persib bermain di kandang.
Di hadapan suporter, kapten Persib Marc Klok menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobotoh kepada mereka.
Klok menjanjikan skuad Maung Bandung untuk tampil melawan rival abadi mereka, Persija.
Puluhan ribu suporter Bobotoh memberikan dukungan langsung kepada para pemain Persib menjelang duel big match kontra Persija Jakarta.
