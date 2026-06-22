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Bobotoh Harap Bersabar, Umuh Muchtar Ungkap Situasi Terkini Bursa Transfer Persib

Bobotoh Harap Bersabar, Umuh Muchtar Ungkap Situasi Terkini Bursa Transfer Persib
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Klub-klub mulai melakukan pergerakan dalam bursa transfer. Namun, Persib Bandung memilih berjalan dalam senyap. 

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan manajemen klub sebenarnya sedang bekerja keras menyusun kekuatan baru untuk musim depan. 

Namun, seluruh proses dilakukan secara tertutup demi menghindari kegagalan transfer yang bisa memicu kekecewaan publik.

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Menurutnya, saat ini ada beberapa negosiasi yang masih berlangsung dan belum mencapai tahap akhir. 

Untuk itu, Persib belum berani mengumumkan nama pemain yang masuk dalam radar perekrutan.

Persib tidak ingin terjebak dalam euforia sesaat dengan membocorkan target transfer sebelum kontrak benar-benar diteken. 

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Manajemen memilih memastikan seluruh proses berjalan aman hingga kesepakatan resmi tercapai.

"Kami tidak mau mengumumkan sesuatu yang belum pasti. Kalau ternyata batal, nanti malah jadi polemik dan menimbulkan kesalahpahaman," kata Umuh.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengungkapkan pergerakan bursa transfer di dalam timnya. Ia menyebut semua masih dalam proses.

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