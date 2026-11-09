Bobotoh Mengalami Insiden dalam Perjalanan Pulang, Persib Bandung Beri Respons

jpnn.com - Persib Bandung meminta seluruh pendukungnya tetap menahan diri menyusul insiden yang dialami rombongan Bobotoh saat dalam perjalanan pulang dari Semarang, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2026).

Manajemen Persib menyayangkan peristiwa yang terjadi setelah Bobotoh memberikan dukungan langsung dalam pertandingan melawan Java United di Stadion Jatidiri tersebut.

Deputi CEO Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa keselamatan suporter harus menjadi perhatian semua pihak.

Dukungan terhadap klub semestinya tidak membuat siapa pun kehilangan hak untuk melakukan perjalanan dengan aman.

"Kami sangat prihatin atas insiden ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Persib, dan sudah seharusnya setiap suporter dapat melakukan perjalanan serta kembali ke rumah dengan aman," ucapnya.

Rivalitas Bukan Alasan untuk Melakukan Kekerasan

Adhitia mengingatkan bahwa perbedaan dukungan dalam sepak bola tidak seharusnya berubah menjadi tindakan yang mengancam keselamatan orang lain.

Menurutnya, persaingan antarsuporter tetap harus berada dalam batas saling menghormati. Nilai kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan hanya karena perbedaan identitas klub.

"Perbedaan warna dan dukungan tidak boleh menghilangkan rasa saling menghormati. Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menghadirkan semangat dan kebersamaan, bukan sebaliknya," katanya.