Bobotoh Meninggal dalam Kecelakaan, Persib Kenakan Pita Hitam saat Lawan Java United
jpnn.com - Pertandingan Java United melawan Persib Bandung di Stadion Jatidiri, Semarang, malam ini akan dihiasi pita hitam yang melingkar di lengan para pemain.
Pita hitam tersebut merupakan bentuk belasungkawa Persib atas meninggalnya suporter Bobotoh asal Bogor Roby Kurniawan dalam kecelakaan maut di KM 282 Jalur A Tol Tegal, Jawa Tengah, Minggu (8/11/2026) pagi.
Almarhum diketahui tengah dalam perjalanan bersama sejumlah rekan sesama Bobotoh dari Bogor menuju Semarang untuk memberikan dukungan kepada Persib yang akan menghadapi Java United di Stadion Jatidiri malam ini.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan Persib akan segera mengunjungi rumah duka di kawasan Parung, Bogor, untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga almarhum.
"Kami ingin hadir dan menyampaikan langsung rasa duka kepada keluarga almarhum. Dukungan dan kecintaan Bobotoh selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan Persib. Karena itu, kami merasa kehilangan atas kepergian salah satu Bobotoh yang tengah dalam perjalanan untuk memberikan dukungan kepada tim," kata Adhitia dalam keterangannya.
Lebih lanjut, manajemen menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya salah satu Bobotoh tersebut.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama manajemen, pemain, tim, dan seluruh keluarga besar Persib, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Roby Kurniawan. Kami turut merasakan kesedihan yang mendalam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan," ucapnya.
Persib turut mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan.
Persib berduka atas meninggalnya Bobotoh asal Bogor dalam kecelakaan di Tol Tegal. Pemain akan mengenakan pita hitam saat melawan Java United.
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