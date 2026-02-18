Bobotoh Persib Rusuh, Pemain Ratchaburi FC Tertahan Lama di Ruang Ganti
jpnn.com, JAKARTA - Ratchaburi FC mengalami hal yang tidak diinginkan setelah melakoni laga tandang 16 besar AFC Champions League Two 2025/26.
Tim berjuluk The Dragons itu sempat tidak bisa keluar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2) setelah kalah 0-1.
Kondisi memanas terjadi setelah pertandingan seusai pendukung Persib, Bobotoh turun ke lapangan untuk meluapkan kekesalannya.
Bobotoh kecewa tim kesayangannya gagal tembus perempat final setelah kalah dengan agregat 1-3 dari Ratchaburi FC.
"Kami, para pemain dan tim Ratchaburi FC, serta semua penggemar kami yang datang ke lapangan untuk bersorak, telah berkumpul di ruang ganti dengan selamat,” bunyi pengumuman Ratchaburi di sosial media.
Sontak hal yang dialami Ratchaburi sempat membuat khawatir mengingat para penggemar Persib banyak turun ke lapangan.
Ratchaburi sendiri mengaku terkesan setelah melakoni laga tandang melawan Persib Bandung.
Tim asuhan Worrawoot Srimaka itu mendapatkan pengalaman baru setelah menghadapi juara bertahan Super League itu yang dikenal punya suporter yang fanatik.
