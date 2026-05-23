Bobotoh Rayakan Persib Juara Super League, Jalanan Kota Bandung Lumpuh oleh Euforia

Ribuan Bobotoh memadati area di bawah Flyover Pasupati, Kota Bandung, merayakan keberhasilan Persib Bandung meraih juara BRI Super League 2025/26, Sabtu (23/5/2026). Foto: sources for jpnn

jpnn.com - Ribuan Bobotoh memenuhi jalanan di Kota Bandung untuk merayakan gelar hattrick juara yang berhasil diraih Persib Bandung.

Persib memastikan diri keluar sebagai kampiun BRI Super League 2025/26 setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) malam WIB.

Meski hanya bermain imbang, Persib tetap dinobatkan sebagai juara karena unggul head to head atas Borneo FC Samarinda, yang pada laga terakhirnya menang 7-1 atas Malut United.

Kemeriahan tidak hanya terjadi di Stadion GBLA. Ribuan Bobotoh di luar stadion juga ikut merayakan keberhasilan Persib meraih gelar juara.

Seperti di Jalan Ir. H. Djuanda atau kawasan Dago-Cikapayang, Kota Bandung, ribuan Bobotoh memadati area di bawah Flyover Pasupati setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Sejumlah Bobotoh telah bersiap merayakan kemenangan Persib sejak sore, bahkan sebelum laga dimulai.

Begitu pertandingan melawan Persijap berakhir, iring-iringan Bobotoh terus berdatangan dari berbagai arah, seperti Jalan Ir. H. Djuanda bawah, Aria Jipang, Diponegoro, Tamansari, dan Sulanjana. Mereka datang ke Simpang Dago-Cikapayang untuk merayakan Persib juara.

Letupan kembang api dan kepulan asap dari flare yang dibawa Bobotoh turut menambah semarak pesta juara Persib Bandung.

