Bobotoh yang Meninggal di Bogor Dibacok Pelaku dengan Celurit

jpnn.com - Polisi sudah menangkap terduga pelaku pembacokan ARK, seorang suporter Persib Bandung atau Bobotoh hingga korban meninggal dunia.

Korban diduga dibacok pelaku berinisial MIR seusai menonton pertandingan sepak bola di Stadion Pakansari, Cibinong.

Tersangka MIR ditangkap polisi di wilayah Kaum Pandak, Karadenan, Kabupaten Bogor, kurang dari 24 jam setelah kejadian.

"Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak kejadian, tersangka diamankan di wilayah hukum Polres Bogor, yaitu di Kaum Pandak, Karadenan," kata Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi, Senin (26/110/2026).

Pembacokan itu terjadi di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 51, tepatnya di depan Mal Q-Square, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) malam.

Malam itu korban yang masih berstatus anak di bawah umur bersama temannya baru pulang dari menyaksikan pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari.

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Hasil penyelidikan oleh polisi, peristiwa berawal saat korban bersama rekannya melintas menggunakan sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

Saat bersamaan, tersangka MIR yang merupakan orang dewasa berada di lokasi dengan membawa senjata tajam jenis celurit.