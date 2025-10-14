Boby Usulkan Bentuk Sumatera Inc, Ketua DPD RI Sultan: Ide Brilian, tetapi…

jpnn.com, MEDAN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai usulan Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution untuk membentuk Sumatera Incorporate (inc) sebagai ide brilian.

Menurutnya, Kawasan Sumatra yang meliputi 10 provinsi memiliki letak geografis dan potensi alam yang luar biasa.

Sumatera Utara yang adalah Provinsi dengan kekuatan ekonomi nomor 1 di Kawasan Sumatra bisa menjadi penentu kemajuan kawasan regional.

“Usulan Gubsu Boby untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se Kawasan Sumatea atau Sumatra Inc. patut dipertimbangkan. Dengan demikian kita dapat membentuk ekosistem bisnis daerah yang lebih terintegrasi dan merata di regional Sumatra," ujar Sultan kepada awak media di Kota Medan pada Senin (12/10).

Namun, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu menilai usulan tersebut sangat sulit terwujud mengingat terdapat banyak tantangan dan hambatan sosialogis dan politis di antar-daerah dan para Kepala Daerah terutama Gubernur.

"Kami melihat terdapat ego politik para Gubernur yang sulit disatukan kecuali kewenangan politik tersebut ditiadakan oleh pemerintah. Hal ini mustahil terwujud, selama proses politik pilkada Gubernur dilaksanakan secara langsung,” tegasnya.

Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan Puji Sikap Kenegarawanan Pimpinan DPR RI

Namun, kata Sultan, jika Gubernur dipilih secara tidak langsung, peluang terbentuknya Sumatra Inc. menjadi sangat mungkin.

Hal ini disebabkan oleh karena Gubernur tidak memiliki ego politic dan lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.