Bocah 10 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Komering

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU TIMUR - Seorang bocah bernama Sulaiman (10) tenggelam saat mandi sekaligus mencari kepiting rajungan di Sungai Komering, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Minggu (13/9/2026) sore.

Setelah dilaporkan hilang, jasad korban ditemukan pada Senin (14/9/2026) pagi.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Minggu sekitar pukul 19.00 WIB.

Tim SAR kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian.

"Peristiwa bermula sekitar pukul 16.15 WIB. Saat itu, Sulaiman bersama delapan temannya berada di Sungai Komering untuk mandi dan mencari kepiting. Tanpa disadari, Sulaiman dan kakanya berada di bagian tengah sungai hingga terseret arus," kata Raymond.

"Sang kakak diselamatkan warga. Namun, Sulaiman tenggelam dan tidak langsung ditemukan," sambungnya.

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari personel Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, dan masyarakat kemudian menyisir aliran Sungai Komering di sekitar lokasi kejadian.

Setelah pencarian dilakukan, jasad Sulaiman ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia.