Bocah 10 Tahun yang Hilang di Sungai Komering Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, PALEMBANG - Hendi Aliansyah, 10, bocah yang dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Komering, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ditemukan Tim SAR Gabungan.

Korban ditemukan pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 23.30 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di Desa Sukamulya, dengan jarak sekitar 6 kilometer dari lokasi awal kejadian.

Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing di Sungai Komering. Setelah melihat keberadaan korban, warga tersebut segera menginformasikannya kepada Tim Basarnas. Tim SAR Gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin menyampaikan bahwa dengan ditemukannya korban, operasi pencarian telah membuahkan hasil.

"Alhamdulillah, korban akhirnya ditemukan oleh warga yang sedang memancing dan informasi tersebut segera diteruskan kepada Tim Basarnas. Selanjutnya, tim langsung melakukan evakuasi terhadap korban," sampai Raymond.

"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," ucap Raymond.

Raymond juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah terlibat dalam proses pencarian, mulai dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, pihak desa, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan operasi SAR hingga korban berhasil ditemukan.