Bocah 5 Tahun di Lebak Hilang Terseret Arus Sungai Cisimeut, Sandal Jadi Saksi Bisu

jpnn.com, LEBAK - Bocah lima tahun di Kabupaten Lebak, Banten, dilaporkan hilang terseret arus Sungai Cisimeut.

Korban bernama Muhammad Akhmal merupakan warga Kampung Pariuk, Desa Sukamekarsari, Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan pihaknya menerima laporan adanya bocah tenggelam di Sungai Cisimeut pada Jumat (8/5) malam sekitar pukul 21.18 WIB.

"Berdasarkan laporan yang kami terima bahwasanya korban disadari hilang sekitar pukul 15.00 WIB ketika orang tuanya menyadari buah hatinya tidak ada di rumah," ucap Al Amrad, Sabtu (9/5).

Menurut Al Amrad, proses pencarian terhadap korban langsung dilakukan di sekitaran Sungai Cisimeut.

"Selama proses pencarian berlangsung ditemukan sandal milik korban di pinggir Sungai Cisimeut," ujarnya.

"Korban diduga kuat terbawa arus Sungai Cisimeut yang pada saat ini kondisinya berarus deras" sambung dia.

Dia membeberkan Tim SAR gabungan dalam operasi pencarian korban dibekali dengan berbagai peralatan.