Bocah 5 Tahun Hilang Terseret Ombak di Gowa, Tim SAR Lakukan Pencarian
jpnn.com - MAKASSAR - Seorang bocah laki-laki RA (5) hilang terseret ombak saat berada di kawasan pemecah ombak di wilayah Pattingalloang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (18/1) sekitar pukul 12.30 WITA. Korban merupakan anak dari pasangan Udin (34) dan Subaidah (33).
Tim SAR Gabungan yang menerima laporan kejadian tersebut langsung bergerak cepat melakukan pencarian terhadap korban.
“Pencarian telah dilakukan sejak jam 1 dan sampai sekarang belum ditemukan. Cuaca ekstrem juga jadi tantangan pencarian korban," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Fadli Tahir.
Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian meliputi BPBD Kota Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta masyarakat setempat.
Dalam operasi ini, Fadli Tahir turun langsung ke lokasi dan memimpin proses pencarian, memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal serta seluruh personel bekerja sesuai prosedur keselamatan.
Berdasar informasi di lapangan, peristiwa terjadi saat korban bersama keluarganya sedang mandi-mandi di sekitar pesisir.
Saat itu, RA berdiri di dekat batu pemecah ombak.
Tanpa diduga, datang ombak besar yang langsung menyeret korban ke laut.
Seorang bocah berusia lima tahun hilang terseret ombak di Gowa, Sulsel. Tim SAR Gabungan bergerak melakukan pencarian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 39 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir
- Terseret Arus Kali Jambe, Bocah Ditemukan Tewas di Muaragembong
- Sakit, Tersangka Perambah Hutan di Gowa Ajukan Penangguhan Penahanan
- 2.000 Orang Mengungsi Gegara Banjir di Jakarta
- 41 Rumah di Tulungagung Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
- Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Kudus