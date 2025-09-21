Bocah 7 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak delapan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Makassar, Sulawesi Selatan, terbakar.

Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (20/9) malam mengakibatkan seorang bocah perempuan berusia tujuh tahun tewas.

"Penyebab (kebakaran, red) masih diselidiki anggota di lapangan," kata Kapolsek Tamalate Kompol Syarifuddin dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

Korban bernama Kandinda diduga terjebak di dalam rumahnya saat musibah itu berlangsung.

Jenazah korban ditemukan di bawah reruntuhan puing-puing rumah oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar seusai memadamkan api.

"Korban meninggal sudah dievakuasi. Terjebak di dalam rumah orang tuanya. Jenis kelamin perempuan umurnya sekitar tujuh tahun. Jenazahnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara," katanya.

Seusai kebakaran, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial dan BPBD Kota Makassar untuk bagaimana membantu warga yang terdampak.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Damkarmat Makassar A Muhammad Cakrawala menuturkan, kejadian sekitar pukul 23.35 WITA pada Sabtu (20/9) malam.