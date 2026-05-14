Bocah 8 Tahun Tenggelam Saat Berenang Bersama Lima Temannya di Pantai Piwang Natuna
jpnn.com, NATUNA - Tim SAR gabungan Natuna Kepulauan Riau berhasil menemukan korban tenggelam di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, pada Kamis (14/5) siang.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/SAR) Natuna Abdul Rahman mengatakan korban berinisial M.O.F, 8, ditemukan setelah tim SAR melakukan penyisiran intensif selama sekitar satu jam sejak laporan diterima.
“Begitu menerima laporan pada pukul 13.50 WIB, tim kami bersama unsur gabungan segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi korban dilaporkan hilang hingga sepanjang area pantai," ucap Abdul Rahman, Kamis.
Peristiwa itu terjadi saat korban berenang bersama lima rekannya di Pantai Piwang. Namun, diduga akibat korban bersama dua rekannya tidak bisa berenang hingga akhirnya lemas.
Dua rekan korban dapat diselamatkan warga dan tiga anak lainnya juga selamat, tetapi korban tidak ditemukan, sehingga perlu dilakukan pencarian.
Kedua rekan korban yang berhasil diselamatkan dilarikan ke layanan kesehatan terdekat, tetapi dalam perjalanan satu orang meninggal dunia.
Operasi pencarian melibatkan Kantor SAR Natuna, Lanal Ranai, BPBD Kabupaten Natuna, TNI-Polri, serta masyarakat setempat. Tim menggunakan sejumlah peralatan, seperti Landing Craft Rubber (LCR), perlengkapan selam, dan alat keselamatan lainnya.
Abdul Rahman mengapresiasi respons cepat seluruh unsur gabungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pencarian.
