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Bocah 9 Tahun di Bekasi Terkena Peluru Nyasar, Polisi Selidiki

Bocah 9 Tahun di Bekasi Terkena Peluru Nyasar, Polisi Selidiki
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Barang bukti berupa sebuah peluru nyasar yang mengenai seorang anak perempuan di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026). ANTARA/HO-Humas Polsek Setu.

jpnn.com - JAKARTA - Seorang bocah perempuan berinisial A (9) terluka akibat terkena peluru nyasar di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Saat ini, polisi tengah menyelidiki kejadian tersebut.

Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (5/7).

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Saat ini, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti awal.

"Sudah melakukan cek TKP dan saat ini masih proses penyelidikan," kata Usep dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut dia, saat ini penyidik tengah melakukan interogasi serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi.

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Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami luka pada bagian dada.

Selain itu, dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan barang bukti yang diduga kuat menjadi penyebab luka pada korban.

Seorang bocah berusia sembilan tahun terkena peluru nyasar di Bekasi. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.

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