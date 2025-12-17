menu
JPNN.com » Kriminal » Bocah 9 Tahun di Kota Cilegon Jadi Korban Pembunuhan, Polisi Imbau Hal Ini Kepada Masyarakat

Bocah 9 Tahun di Kota Cilegon Jadi Korban Pembunuhan, Polisi Imbau Hal Ini Kepada Masyarakat


Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dugaan kasus pembunuhan bocah 9 tahun di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Foto: Humas Polres Cilegon

jpnn.com, KOTA CILEGON - Bocah berinisial MA (9) di Kota Cilegon diduga menjadi korban pembunuhan pada Selasa (16/12).

MA ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sudah bersimbah darah akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya.

Korban ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon.

Sebelum MA ditemukan meninggal dunia, ayah korban sempat menerima telepon dari buah hatinya itu sekitar pukul 14.20 WIB.

Penyampaian dalam telepon MA sempat meminta tolong dalam keadaan panik, mendapatkan kabar tersebut ayah korban langsung balik dari pekerjaannya untuk memastikan keadaan anaknya di rumah.

Namun, setibanya di rumah sang ayah dikejutkan anaknya sudah dalam keadaan tengkurap dengan luka serius disertai pendarahan hebat.

Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Akan tetapi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa MA sudah meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam.

Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid mengatakan pihaknya berkomitmen akan mengusut tuntas kasus secara profesional serta transparan.

Bocah 9 tahun di Kota Cilegon ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya diduga menjadi korban pembunuhan.

