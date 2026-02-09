Bocah Berusia 3 Tahun di Palembang Tewas Terjebak Kobaran Api
jpnn.com - Senyapnya malam di Jalan KI Anwar Mangku, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang mendadak berubah mencekam, Senin (9/2/2026) dini hari.
Sebuah ledakan berujung kebakaran hebat di rumah keluarga Sugeng (50), merenggut nyawa seorang balita berusia 3 tahun.
Peristiwa memilukan ini bermula sekitar pukul 01.30 WIB, saat keponakan korban bernama M. Redo (27) masih terjaga di kamarnya.
Redo mendengar suara dentuman keras dari arah rumah utama milik pamannya.
"Awalnya saya sedang di kamar. Lalu saya mendengar suara ledakan dari rumah depan milik paman Sugeng," ungkap Redo.
Setelah mendengar ledakan, Redo keluar rumah dan melihat ada api berkobar di depan pintu rumah korban.
Lalu, Redo memanggil keluarga lain dan tetangga untuk memberikan pertolongan dan memadamkan api.
"Saya langsung keluar rumah. Panik saya, langsung berteriak minta tolong dengan keluarga dan tetangga," ujar Redo.
Bocah berusia tiga tahun tewas setelah rumahnya di Jalan KI Anwar Mangku, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang terbakar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Menanjak Lagi, Lebih Banyak Warga Menjual Dibanding Membeli
- Nakhoda KM Kurnia Meninggal di Sungai Lumpur, Begini Pengakuan Saksi
- Asyik Bermain di Tepi Sungai Cikapundung, Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam
- Pencarian Harta Karun Berujung Maut di Bandung, 2 Orang Tewas
- Kebakaran Hebat, Pabrik Plastik di Cibolerang Bandung Ludes Terbakar
- Antisipasi Kebakaran, Gulkarmat Jakbar Uji Akses Mobil Pompa 10.000 Liter di Palmerah