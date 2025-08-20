menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Bocah Cacingan di Sukabumi Meninggal Dunia, Dokter: Cacing Menjalar ke Otak

Bocah Cacingan di Sukabumi Meninggal Dunia, Dokter: Cacing Menjalar ke Otak

Bocah Cacingan di Sukabumi Meninggal Dunia, Dokter: Cacing Menjalar ke Otak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim dokter RSUD Syamsudin Sukabumi menjelaskan, cacing yang menggerogoti tubuh Raya, bocah 3 tahun yang meninggal dunia, sudah menjalar ke paru-paru dan otak. Foto/Ilustrasi: dok JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Raya, bocah 3 tahun asal Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia dengan ribuan cacing gelang yang menggerogoti tubuh mungilnya. 

Peristiwa itu sontak menjadi viral.

Setelah diketahui, Raya tinggal bersama orang tuanya yang sakit dan mengidap gangguan jiwa. 

Baca Juga:

Humas RSUD Syamsudin dr Irfan mengatakan dugaan awal Raya mengidap penyakit TB Paru-paru. Namun, setelah diobservasi justru ditemukan adanya cacing jenis ascaris atau cacing gelang yang cukup banyak di dalam tubuhnya. 

Cacing-cacing itu bahkan keluar dari saluran pernapasan atau hidung Raya

"Telur cacing ini bisa masuk ke manusia melalui dua hal. Pertama, karena tidak sengaja terpegang oleh tangan kemudian dimasukkan ke mulut. Kemudian lainnya bisa juga karena terkontaminasi makanan atau minuman," kata Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2025). 

Baca Juga:

"Terkontaminasi dan masuk ke saluran cerna, nanti lambat laun akan tumbuh di dalam saluran cerna kita, kira-kira dalam waktu 2-3 minggu, sampai menjadi cacing yang dewasa," lanjutnya. 

Menurutnya, Raya yang ditangani RSUD Syamsudin sudah masuk kategori berat. Cacing-cacing itu diduga sudah menjalar hingga ke paru-paru dan otak Raya. 

Tim dokter RSUD Syamsudin Sukabumi menjelaskan, cacing yang menggerogoti tubuh Raya, bocah 3 tahun yang meninggal dunia, sudah menjalar ke paru-paru dan otak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI