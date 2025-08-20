Bocah Cacingan di Sukabumi Meninggal Dunia, Dokter: Cacing Menjalar ke Otak

jpnn.com, BANDUNG - Raya, bocah 3 tahun asal Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia dengan ribuan cacing gelang yang menggerogoti tubuh mungilnya.

Peristiwa itu sontak menjadi viral.

Setelah diketahui, Raya tinggal bersama orang tuanya yang sakit dan mengidap gangguan jiwa.

Humas RSUD Syamsudin dr Irfan mengatakan dugaan awal Raya mengidap penyakit TB Paru-paru. Namun, setelah diobservasi justru ditemukan adanya cacing jenis ascaris atau cacing gelang yang cukup banyak di dalam tubuhnya.

Cacing-cacing itu bahkan keluar dari saluran pernapasan atau hidung Raya

"Telur cacing ini bisa masuk ke manusia melalui dua hal. Pertama, karena tidak sengaja terpegang oleh tangan kemudian dimasukkan ke mulut. Kemudian lainnya bisa juga karena terkontaminasi makanan atau minuman," kata Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2025).

"Terkontaminasi dan masuk ke saluran cerna, nanti lambat laun akan tumbuh di dalam saluran cerna kita, kira-kira dalam waktu 2-3 minggu, sampai menjadi cacing yang dewasa," lanjutnya.

Menurutnya, Raya yang ditangani RSUD Syamsudin sudah masuk kategori berat. Cacing-cacing itu diduga sudah menjalar hingga ke paru-paru dan otak Raya.