Bocah Hanyut di Sungai Komering belum Ditemukan, Tim SAR Gabungan Terus Melakukan Pencarian

jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan mencari seorang bocah berusia sembilan tahun Rapi Pratama yang dilaporkan tenggelam di Sungai Komering, Desa Riang Bandung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Selasa (22/9).

“Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian dengan penyisiran di atas permukaan air di sekitar lokasi kejadian,” kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (22/9).

Dia menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 11.45 WIB, saat korban bersama dua temannya bermain di pinggir Sungai Komering setelah pulang sekolah. Saat sedang bermain, korban tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke sungai.

Teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan.

Namun, korban yang diketahui tidak bisa berenang kemudian terseret arus dan tenggelam. Raymond mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi kejadian sekitar pukul 13.30 WIB. “Pencarian dilakukan hingga radius kurang lebih tiga kilometer menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat,” tutur Raymond.

Dalam operasi itu, Tim SAR Gabungan melibatkan Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, Damkar, BPBD, Pemerintah Desa, serta masyarakat. Tim terus menyisir aliran Sungai Komering untuk menemukan keberadaan korban.

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"Operasi pencarian dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan, mengingat kondisi sungai dan arus yang dapat berubah sewaktu-waktu," ungkap Raymond.

Kantor SAR Palembang mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar tidak membiarkan anak-anak bermain di sekitar sungai tanpa pengawasan. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas di sungai apabila kondisi arus berbahaya.