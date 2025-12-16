menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bocah Laki-Laki Tewas Tertabrak Kereta Api di Cakung Jaktim

Bocah Laki-Laki Tewas Tertabrak Kereta Api di Cakung Jaktim

Bocah Laki-Laki Tewas Tertabrak Kereta Api di Cakung Jaktim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Police Line. foto: ilustrasi for sumeks

jpnn.com, JAKARTA - Seorang anak laki-laki tewas seusai ditabrak kereta api di jalur rel, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa sekitar pukul 14.30 WIB.

"Sudah ada bapak-bapak yang berteriak untuk menghentikan anak itu. Kereta juga sudah klakson panjang. Namun, anak itu tetap jalan," kata salah satu saksi mata yakni Fikri, 24, di Jakarta Timur, Selasa.

Fikri menyebut, sebelum kejadian, korban terlihat berjalan di sekitar jalur rel dan warga sempat berupaya memperingatkan korban agar menjauh dari lintasan kereta.

Baca Juga:

Korban berjalan dari satu sisi rel ke sisi lainnya dan di sekitar lokasi juga ditemukan sandal milik korban.

Sebelum kejadian, kata Fikri terdapat dua orang yang melihat korban berada di sekitar rel, yakni seorang anak kecil bersama bapaknya.

Sang bapak sempat berteriak memperingatkan, tetapi korban diduga tidak mendengar peringatan tersebut.

Baca Juga:

Lalu, tak lama kemudian kereta melintas dan menabrak korban.

"Kereta sudah klakson panjang. Kepalanya luka berat,” ucap Fikri.

Seorang anak laki-laki tewas seusai ditabrak kereta api di jalur rel, kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa sekitar pukul 14.30 WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI