Bocah Tenggelam di Sungai Cidurian Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - SERANG - Seorang anak laki-laki bernama Ardi (11) yang dilaporkan tenggelam di Sungai Cidurian, Desa Nyompok, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Korban ditemukan Tim SAR Gabungan pada hari kedua operasi pencarian.
Kepala Subseksi Siaga dan Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Rizky Dwianto mengatakan jasad korban ditemukan oleh tim di lapangan sekitar pukul 09.20 WIB.
Titik penemuan korban berada pada jarak kurang lebih 150 meter ke arah hilir dari lokasi kejadian perkara (LKP) tempat korban pertama kali dilaporkan hanyut dan tenggelam, Senin (16/11) sore.
"Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujar Rizky di Serang, Selasa (17/11).
Sebelum proses penyisiran hari kedua dimulai sejak pukul 07.00 WIB, kata dia, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti pengarahan untuk membagi area pencarian ke dalam dua satuan tugas atau Search and Rescue Unit (SRU).
Adapun SRU pertama difokuskan melakukan penyisiran aliran sungai menggunakan perahu karet (rubber boat) dari titik awal kejadian ke arah hilir sejauh lima kilometer.
Sementara itu, SRU kedua ditugaskan melakukan pemantauan secara visual melalui jalur darat menyusuri sisi kanan dan kiri bantaran Sungai Cidurian sejauh dua kilometer menuju arah hilir.
Bocah tenggelam di Sungai Cidurian ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
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