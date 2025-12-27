Bocah Tenggelam di Sungai Komering, Tim SAR Palembang Lakukan Pencarian

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang bocah dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Komering, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Jumat 26 Desember 2025. Tim Search and Rescue (SAR) Palembang, Sumatera Selatan terus melakukan pencarian terhadap bocah bernama M. Hafiz Riski (7).

"Kami mendapatkan informasi kejadian tersebut pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung memerintahkan Tim Rescue Kantor SAR Palembang untuk berangkat ke lokasi dengan membawa peralatan SAR air guna melakukan pencarian terhadap korban," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin di Palembang, Sabtu (27/12).

Menurut informasi, korban yang merupakan warga Talang Jambe, Palembang sedang berlibur ke rumah neneknya.

Pada Jumat sekitar pukul 16.00 WIB, korban pergi mandi di sungai bersama nenek dan tiga orang saudaranya.

Saat sedang asyik mandi, korban bersama tiga orang saudaranya terseret arus sungai.

Nenek korban yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan ketiga saudara Hafiz.

Baca Juga: Pria yang Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan Tak Bernyawa

Nahas dialami korban, tubuhnya hanyut dan tenggelam.

Raymond menambahkan pencarian dilakukan oleh Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD perangkat desa, sukarelawan dan masyarakat, namun korban masih belum ditemukan.