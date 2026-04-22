Bocah Tenggelam di Sungai Rawas Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - Upaya pencarian intensif selama satu pekan terhadap bocah bernama Arsa (11) yang dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Rawas akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan meninggal dunia pada Rabu (22/4/2026) pagi.

Korban ditemukan oleh warga yang tengah beraktivitas di sekitar sungai. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengapung di pinggir Sungai Rawas, tepatnya di Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu dengan jarak kurang lebih 12,5 KM dari lokasi awal kejadian.

Selanjutnya, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke Puskesmas Surulangun untuk penanganan awal sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup.

“Kami turut berdukacita atas musibah ini. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah membantu dalam proses pencarian,” ucap Raymond.

Raymond mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di perairan, khususnya di sungai dengan arus yang deras, guna menghindari kejadian serupa.

"Dengan berakhirnya operasi ini, seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," tutup Raymond. (mcr35/jpnn)