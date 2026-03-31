Bocah Tiga Tahun Terjepit Pintu Lift di RSUD Dumai
jpnn.com, DUMAI - Seorang anak perempuan berusia tiga tahun dilaporkan terjepit pintu lift di ruang Hemodialisa (HD) RSUD Dumai.
Korban AP saat itu berada di rumah sakit bersama orang tuanya.
Insiden terjadi ketika orang tua korban tengah mengurus administrasi perpindahan layanan dari RSUD Dumai ke RSUD Duri.
Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang mengatakan insiden itu terjadi pada Jumat (27/3/2026) sekitar pukul 13.50 WIB.
“Sebelum kejadian, orang tua korban baru saja mendampingi anggota keluarga menjalani pengobatan di ruang HD. Karena sibuk mengurus administrasi, korban yang masih balita diduga lepas dari pengawasan dan bermain di sekitar area lift,” kata Angga, Senin (30/3).
Saat itu, lift sedang digunakan oleh pengunjung lain. Ketika pintu lift hendak menutup, tangan korban terjepit.
“Orang tua korban baru menyadari kejadian tersebut beberapa saat kemudian,” lanjut Angga.
Petugas medis ruang HD bersama keluarga pasien lainnya segera memberikan pertolongan.
Seorang anak perempuan berusia 3 tahun dilaporkan terjepit pintu lift di ruang Hemodialisa (HD) RSUD Dumai.
