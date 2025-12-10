Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa
jpnn.com, LEBAK - Tim SAR gabungan menemukan seorang bocah berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Ciujung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.
Korban bernama Pudin itu berasal Kampung Angsana, Desa Cikatapis, Kalanganyar, Kabupaten Lebak dinyatakan hanyut tenggelam pada Selasa (9/12).
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil.
"Proses pencarian hari pertama tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai hingga sepuluh kilometer," ucap Al Amrad, Rabu (10/12).
Kemudian proses pencarian dilanjutkan di hari kedua sekitar pukul 14.35 WIB tim SAR gabungan baru mendapatkan titik terang.
"Korban ditemukan telah meninggal dunia jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian," ujarnya.
Setelah jasad bocah tersebut ditemukan, kata Al Amrad, jenazahnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga korban.
"Maka dengan ditemukannya korban, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kepada satuannya masing-masing, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dalam upaya pencarian," tutur Al Amrad. (mcr34/jpnn)
Bocah hanyut tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia
- Mobil Masuk Jurang di Jambi, 2 Orang Masih Hilang
- 3 Korban Bencana di Tapanuli Tengah Ditemukan Meninggal Dunia
- Tembus Wilayah Terisolasi di Tapteng, Tim SAR Temukan 1 Korban Longsor
- Pengendara Motor Hilang Tenggelam di Sungai Lematang Seusai Terlibat Tabrakan dengan Innova
- 500 Personel Dikerahkan Cari 18 Korban Longsor di Banjarnegara