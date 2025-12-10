menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa

Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa

Bocah yang Hanyut di Sungai Ciujung Lebak Ditemukan dalam Kondisi Tak Bernyawa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad bocah tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak. Foto: Dokumentasi Basarnas Banten

jpnn.com, LEBAK - Tim SAR gabungan menemukan seorang bocah berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Ciujung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

Korban bernama Pudin itu berasal Kampung Angsana, Desa Cikatapis, Kalanganyar, Kabupaten Lebak dinyatakan hanyut tenggelam pada Selasa (9/12).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil.

Baca Juga:

"Proses pencarian hari pertama tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai hingga sepuluh kilometer," ucap Al Amrad, Rabu (10/12).

Kemudian proses pencarian dilanjutkan di hari kedua sekitar pukul 14.35 WIB tim SAR gabungan baru mendapatkan titik terang.

"Korban ditemukan telah meninggal dunia jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian," ujarnya.

Baca Juga:

Setelah jasad bocah tersebut ditemukan, kata Al Amrad, jenazahnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga korban.

"Maka dengan ditemukannya korban, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kepada satuannya masing-masing, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dalam upaya pencarian," tutur Al Amrad. (mcr34/jpnn)

Bocah hanyut tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI