Bocor Generasi Terbaru Wuling Binguo, Makin Bongsor

jpnn.com - Wujud generasi terbaru Wuling Binguo muncul dan langsung menyita perhatian pencinta otomotif.

Bocoran itu muncul dari tempat yang serius: dokumen Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina (MIIT).

Dari berkas itulah nama Wuling Binguo Pro pertama kali terendus, lengkap dengan foto eksterior dan detail spesifikasi awal.

Binguo adalah satu di antara model listrik Wuling yang laris, tak terkecuali di pasar Indonesia.

Dari dokumen MIIT menampilkan Binguo Pro dengan dimensi yang kini tumbuh menjadi panjang 4.050 mm, lebar 1.758 mm, dan tinggi 1.580 mm, sementara wheelbase tetap 2.560 mm.

Artinya, ia sedikit lebih besar dibanding Binguo yang saat ini dipasarkan di Indonesia—tanda kabin bisa jadi lebih lega dan fungsional.

Sebagai perbandingan, dimensi Wuling Binguo EV di Indonesia — memiliki panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, tinggi: 1.580 mm, serta jarak sumbu roda 2.560 mm.

Namun, membesar bukan berarti kehilangan identitas. Wuling tetap mempertahankan gaya rounded khas Binguo.