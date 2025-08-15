Bocoran Desain Ponsel Lipat Google Pixel 10 Pro Fold

jpnn.com - Google mengunggah video teaser di YouTube berdurasi sekitar 30 detik yang menampilkan desain ponsel lipat terbarunya Pixel 10 Pro Fold.

Dalam video di kanal YouTube Made by Google pada Selasa (12/8) itu, menampilkan desain perangkat yang mirip dengan pendahulunya, Pixel 9 Pro Fold yang rilis pada 2024, dengan sudut membulat, sisi datar, dan layar datar.

Video tersebut menyoroti bagian engsel serta modul kamera belakang.

Pixel 10 Pro Fold diprediksi memiliki sistem tiga kamera, terdiri dari kamera utama 48MP, ultrawide 10,5MP, dan telefoto 10,8MP dengan zoom 5x.

Cuplikan terakhir menampilkan layar bagian dalam ponsel secara penuh, yang memiliki bezel serupa dengan seri Pixel 9.

Kamera selfie di layar dalam terlihat berada di sudut kanan atas, dan kemungkinan beresolusi 10MP saat diluncurkan nanti.

Peluncuran resmi seri Pixel 10 dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus.

Google juga baru-baru ini merilis teaser lain yang menampilkan desain Pixel 10 sekaligus menyindir Apple.