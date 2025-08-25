Bocoran Mitsubishi Delica Mini 2025, Desain Lebih Tajam dan Peningkatan Teknologi
jpnn.com - Mitsubishi sedang menyiapkan model pembaruan dari kei car mereka, yakni Delica Mini yang akan dirilis pada musim gugur tahun ini.
Delica Mini baru menawarkan gaya yang lebih tajam meskipun secara keseluruhan masih mempertahankan aura lama.
Lalu, peningkatan teknologi, dan pengaturan sasis yang diharapkan bisa menawarkan pengalaman berkendara yang baru.
Eksterior Delica Mini baru dipercantik dengan grafis LED setengah lingkaran ala Defender, sementara gril terinspirasi Jeep tampak lebih tebal dengan emblem menonjol.
Bumper juga telah direvisi dengan elemen Dynamic Shield sewarna bodi, intake yang berbeda, dan skid plate yang lebih menonjol.
Kemudian, sudut atas kaca depan telah dimajukan 115 mm, sehingga posisinya lebih tegak.
Bagian belakang jhgaengalami revisi, seperti lampu LED, trim sewarna bodi, dan skid plate.
Selain itu, palet warna telah diperbarui dengan dua warna baru, Sand Beige Pearl dan Denim Blue Pearl, yang tersedia dalam konfigurasi satu warna dan dua warna dengan atap hitam.
