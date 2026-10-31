Bocoran Model Facelift VinFast VF5

jpnn.com - Langkah VinFast di pasar kendaraan listrik Asia makin gencar. Kali ini, bocoran dokumen paten yang beredar di India memperlihatkan racikan anyar untuk SUV listrik ringkas, VinFast VF5.

Langkah penyegaran visual itu mengisyaratkan ambisi pabrikan asal Vietnam tersebut untuk tampil makin kompetitif.

Ubahannya terasa cukup kentara di bagian depan. Kap mesin dibuat lebih berkarakter, dipadu bumper anyar serta tata letak lampu utama yang lebih ramping dan agak rendah.

Dari samping, fokus penyegaran tertuju pada desain pelek alloy yang kini terlihat lebih modern.

Masuk ke dalam kabin, nuansanya dibuat berbeda lewat desain dasbor yang kini diposisikan lebih tegak.

Di bagian tengah, tertanam layar hiburan berukuran lebih lapang berkonsep freestanding.

Layar sekaligus mengambil alih peran penampil informasi berkendara sentral, menggantikan panel instrumen konvensional.