Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu Bikin Senang, Gede Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu bikin senang. Honorer yang diangkat PPPK paruh waktu oleh pemerintah provinsi Jawa Timur berharap bocoran tersebut bisa terealisasi.

"Kami menerima bocorannya baru-baru ini. Kalau lihat angkanya bikin senang," kata Ketua Aliansi R2 R3 Provinsi Jawa Timur Faisol Mahardika kepada JPNN, Jumat (5/12).

Faisol mengungkapkan, banyak yang percaya dengan bocoran tersebut. Ini lantaran ada janji Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahwa pendapatan PPPK paruh waktu lebih tinggi daripada honorer.

Adapun bocor halus pembayaran PPPK paruh waktu untuk guru, kata Faisol terdiri atas tunjangan dan gaji. Untuk gaji pokok Rp 900 ribu, sedangkan tunjangan sebagai berikut:

1. Guru per jam mengajar.

- Pengalaman kerja 2-5 tahun: Rp 35 ribu/jam

- Pengalaman kerja 5-10 tahun: Rp 50 ribu /jam

- Pengalaman di atas 10 tahun: Rp 80 ribu/jam