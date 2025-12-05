menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu Bikin Senang, Gede Ternyata

Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu Bikin Senang, Gede Ternyata

Bocoran Nominal Gaji & Tunjangan PPPK Paruh Waktu Bikin Senang, Gede Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu bikin senang honorer yanh diangkat paruh waktu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu bikin senang. Honorer yang diangkat PPPK paruh waktu oleh pemerintah provinsi Jawa Timur berharap bocoran tersebut bisa terealisasi.

"Kami menerima bocorannya baru-baru ini. Kalau lihat angkanya bikin senang," kata Ketua Aliansi R2 R3 Provinsi Jawa Timur Faisol Mahardika kepada JPNN, Jumat (5/12).

Faisol mengungkapkan, banyak yang percaya dengan bocoran tersebut. Ini lantaran ada janji Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahwa pendapatan PPPK paruh waktu lebih tinggi daripada honorer.

Baca Juga:

Adapun bocor halus pembayaran PPPK paruh waktu untuk guru, kata Faisol terdiri atas tunjangan dan gaji. Untuk gaji pokok Rp 900 ribu, sedangkan tunjangan sebagai berikut:

1. Guru per jam mengajar. 

- Pengalaman kerja 2-5 tahun: Rp 35 ribu/jam

Baca Juga:

- Pengalaman kerja 5-10 tahun: Rp 50 ribu /jam

- Pengalaman di atas 10 tahun: Rp 80 ribu/jam

Bocoran nominal gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu bikin senang honorer yanh diangkat paruh waktu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI