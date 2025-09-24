Bocoran Soal Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa
jpnn.com, JAKARTA - Setelah mengumumkan judul terbaru dari universe Suzzanna, Soraya Intercine Films akhirnya merilis official teaser poster film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.
Teaser poster film yang dibintangi oleh Luna Maya dan Reza Rahadian itu menampilkan sebuah tanda film tersebut akan lebih menyeramkan dari film-film di universe Suzzanna sebelumnya.
Teaser poster memperlihatkan seorang yang tengah diikat di sebuah tiang kayu, dengan kobaran api yang mengelilinginya. Di depannya, sekumpulan orang berdiri membawa obor yang menyala.
Dibandingkan dengan dua film Suzzanna sebelumnya maupun film lain produksi Soraya Intercine Films, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa memiliki biaya produksi yang jauh lebih besar.
“Soraya Intercine Films kembali menghadirkan film terbaru Suzzanna, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Dari segi cerita maupun skala produksi, film ini dipastikan jauh lebih epik," kata produser Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa, Sunil Soraya.
Adapun Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa digarap oleh sutradara Azhar Kinoi Lubis.
Dia mengaku sangat bersyukur karena ini pertama kali bekerja sama dengan Soraya Intercine Film.
"Tentunya ini menjadi tanggung jawab yang besar. Saya berusaha keras agar para penggemar Suzzanna tetap bisa merasakan atmosfer khas dari karakter maupun tema-tema film Suzzanna terdahulu. Kearifan lokal adalah ciri khas Suzzanna, selalu ada isu-isu yang dekat dengan kehidupan penonton, sehingga setiap film Suzzanna selalu dinantikan," beber Azhar Kinoi Lubis.
