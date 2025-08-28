Bocoran Soal Legenda Kelam Malin Kundang, Film yang Diproduseri Joko Anwar

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Come and See Pictures segera menghadirkan film terbaru yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang.

Dibintangi Rio Dewanto dan Faradina Mufti, drama misteri tersebut merupakan fim panjang pertama dari dua sutradara muda berbakat Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo.

Malin Kundang merupakan nama terkenal dari cerita rakyat yang dekat dengan masyarakat tentang seorang anak yang merantau untuk memperbaiki nasib, namun setelah sukses dan kaya, malah menolak mengakui ibunya.

Baca Juga: Legenda Kelam Malin Kundang Dikemas Sebagai Drama Misteri

Kisah yang tersaji dalam film Legenda Kelam Malin Kundang adalah adaptasi modern dari legenda ikonik tersebut lewat skenario yang ditulis oleh Joko Anwar, Aline Djayasukmana, dan Rafki Hidayat.

Dalam official teaser trailer Legenda Kelam Malin Kundang, kisah dimulai ketika seorang anak (Sulthan Hamonangan) pergi merantau ke kota, meninggalkan ibunya.

Dia berjanji, kelak ketika punya uang, akan mengirim untuk ibunya, serta bakal menjemput sang ibunda untuk ikut pindah.

Hingga akhirnya, anak itu telah memasuki kehidupan dewasa (diperankan Rio Dewanto). Dia punya keluarga yang harmonis, menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bahagia bersama istri (Faradina Mufti) dan satu anaknya.

Hingga suatu hari, seorang perempuan yang mengaku sebagai ibunya datang ke rumahnya. Akan tetapi, laki-laki yang diperankan Rio Dewanto itu tidak mengenal wajah perempuan tersebut.